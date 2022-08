Spaanse koning en premier doen das af tijdens lunch

Koning Felipe heeft zich – na een officieel fotomoment – tijdens een lunch met premier Pedro Sanchez netjes gehouden aan de energiebesparende maatregel die de Spaanse regeringsleider onlangs invoerde. Vanwege de hitte in Spanje werd door de overheid geadviseerd om een stropdas in de particuliere sector tijdelijk niet om te doen.

Door het niet omdoen van een stropdas, zouden Spanjaarden het minder snel (te) warm moeten krijgen waardoor de airco langer uit kan blijven. Dit bespaart energie die volgens de regering gezien de oorlog tussen Oekraïne en Rusland en de daardoor stijgende gasprijzen, zeer welkom is.

Felipe en Sanchez lunchten dinsdag na hun traditionele zomerontmoeting samen op Mallorca. Volgens Spaanse media kregen zij door Michelinster-chef-kok Fernando P. Arellano allerlei typische gerechten voorgeschoteld op basis van lokale producten.

De koning en de premier begonnen hun lunch onder meer van rode garnalen uit Ibiza in een krokant korstje, gevolgd door octopus en geelstaartvis. Het hoofdgerecht bestond uit gekonfijt en geglaceerd kalfsvlees met warme aardappel- en preisalade. Als toetje kregen Felipe en Sanchez, die beiden hun stropdas af hadden gedaan voor het eten, een traditionele lekkernij uit Mallorca, een ensaimada. Dit is een soort zacht, zoet broodje in de vorm van een slakkenhuis.