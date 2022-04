Spaanse koning Felipe bij opening beurs over windenergie

Koning Felipe van Spanje heeft in Barakaldo in Spaans Baskenland de opening van het WindEurope Annual Event 2022 bijgewoond. De beurs wordt beschouwd als een belangrijk evenement voor de Europese windenergiesector. Felipe kreeg een rondleiding en werd door diverse kopstukken uit de sector bijgepraat over windenergie.

Felipe werd vergezeld door leden van de Baskische regering en minister Teresa Ribera die belast is met de energietransitie in Spanje. De hoogwaardigheidsbekleders werden welkom geheten door Sven Utermöhlen, de voorzitter van WindEurope. Daarna kregen ze een presentatie voorgeschoteld over windenergie.

Na de opening maakte koning Felipe een rondje langs de diverse stands op de beursvloer. Hij was te gast bij het Baskenlandpaviljoen en bracht een bezoek aan de stand van de Wind Energy Business Association. Daar kreeg de vorst via een vr-bril de visie van die organisatie te zien op de toekomst van windenergie.

Ter afsluiting wisselde de koning van gedachten met de beursorganisatie en enkele aanwezigen over hoe windenergie in de komende jaren een rol kan spelen in de energiebehoeften van de Europese landen.