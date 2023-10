Spaanse koning geeft Sánchez opdracht tot vormen regering

De Spaanse koning Felipe heeft vertrekkend premier Pedro Sánchez de opdracht gegeven een nieuwe regering te vormen. Rivaal Alberto Nuñez Feijóo kreeg deze taak eerder, maar wist geen meerderheid van het parlement achter zich te krijgen.

De conservatieve PP werd bij de parlementsverkiezingen in juli de grootste, maar partijleider Feijóo werd vorige week bij twee stemmingen in het parlement afgekeurd als nieuwe premier. Dat was al van tevoren verwacht omdat hij geen meerderheidscoalitie kon vormen.

De socialistische PSOE van Sánchez, de tweede partij van Spanje, heeft momenteel ook geen meerderheid. Sánchez kan alleen aan een derde termijn beginnen als hij de steun weet te bemachtigen van Catalaanse separatisten. Die eisen amnestie voor iedereen die in 2017 betrokken was bij een poging om Catalonië van Spanje af te scheiden.

Sánchez voert vanaf woensdag gesprekken met mogelijke coalitiepartners. Als ook hij er niet in slaagt voor 27 november een regering te vormen, moeten Spanjaarden opnieuw naar de stembus. De nieuwe verkiezingen worden dan waarschijnlijk in januari gehouden.