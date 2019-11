Koning Felipe was woensdag bij de opening van het internationale congres over gendergelijkheid, georganiseerd door het nationale politiekorps. De Spaanse vorst zat het congres in Toledo voor.

Ook bracht Felipe een bezoek aan de tentoonstelling ‘Veertig jaar vrouwen bij de nationale politie’. In 1979 traden er 42 vrouwen toe tot de Spaanse korps, daarvoor bestond dit uit enkel mannen. 2019 is een jubileumjaar voor de politie, die in 1824 werd opgericht en dus 195 jaar bestaat. Het gendergelijkheidscongres is een van de hoogtepunten van dit jubileum.

Veertig landen en internationale organisaties nemen deel aan het congres, dat tot en met vrijdag plaatsvindt.