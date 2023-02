Spaanse koningin Letizia bezoekt kraamafdeling in Angola

De Spaanse koningin Letizia heeft woensdagochtend de kraamafdeling van een ziekenhuis bezocht in Luanda, de hoofdstad van Angola. Letizia en haar man, koning Felipe, brachten van maandag tot en met woensdagmiddag een bezoek aan het Afrikaanse land.

Letizia nam een kijkje in het Lucrécia Paím Maternity Hospital, waar ze meer te horen kreeg over de zorg die hier wordt geleverd aan pasgeboren baby’s. Tijdens haar bezoek kreeg de koningin verschillende ruimtes te zien. De vrouw van koning Felipe sprak ook met medewerkers van het ziekenhuis. Tijdens het bezoek was Letizia gehuld in een blauw medisch tenue, dat zij over haar witte pak droeg, en droeg zij een wit mondmasker.

De koningin werd tijdens haar bezoek aan het ziekenhuis vergezeld door de First Lady van het land, Ana Dias Lourenço. Ook zij was gehuld in een blauw pak tijdens het bezoek aan de patiënten en medewerkers van het ziekenhuis.

Mogelijkheden

Later op de dag brachten Letizia en Felipe een bezoek aan de Nationale Vergadering van Angola, waar zij ook de voorzitter van het parlement, Carolina Cerqueira, ontmoetten. Felipe nam ook even het woord tijdens de vergadering, waarin hij onder meer zei dat Angola “een land van mogelijkheden is”. Ook benadrukte hij het belang van samenwerking tussen bedrijven van beide landen.

Rond 12.00 uur nam het koninklijk stel afscheid van de president van Angola, João Lourenço, en de First Lady en keerden zij terug naar Spanje.