Koningin Letizia bij werkvergadering UNICEF

Koningin Letizia van Spanje heeft woensdag een bezoek gebracht aan het hoofdkwartier van de Spaanse afdeling van UNICEF. De vorstin is erevoorzitter en woonde in Madrid een werkvergadering bij van het kinderfonds van de Verenigde Naties.

Bij haar aankomst werd de koningin opgewacht door Gustavo Suarez Pertierra, de president van de Spaanse tak van UNICEF. Letizia leek zich goed te hebben voorbereid op de vergadering. Ze had een grote map bij zich die uitpuilde van de paparassen.

In de vergadering werden de werkzaamheden van UNICEF in het afgelopen jaar besproken, melden Spaanse media. Er werd ook vooruitgekeken naar welke zaken de Spaanse tak van het VN-kinderfonds in 2022 zal oppakken.