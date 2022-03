Spaanse media: Felipe en Letizia naar herdenking prins Philip

Ook koning Felipe en koningin Letizia van Spanje reizen eind deze maand naar Londen voor de herdenkingsdienst van prins Philip. Volgens Spaanse media is het koningspaar op 29 maart aanwezig bij de dienst in de Westminster Abbey in Londen. Het bezoek staat nog niet op de officiële agenda van de koning en koningin.

Donderdag werd bekendgemaakt dat ook koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Beatrix naar Londen gaan voor de ceremonie voor de vorig jaar overleden man van koningin Elizabeth. Ook de komst van koning Carl Gustaf en koningin Silvia van Zweden werd al aangekondigd.

Prins Philip overleed vorig jaar op 9 april op 99-jarige leeftijd. Vanwege de coronapandemie waren er geen buitenlandse gasten naar Engeland gekomen voor de uitvaart.