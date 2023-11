Spaanse premier Sánchez legt eed af bij koning Felipe

De Spaanse premier Pedro Sánchez is vrijdag langsgegaan bij koning Felipe. In het Zarzuela-paleis in Madrid werd Sánchez officieel beëdigd door de Spaanse koning.

Donderdag werd bekend dat Sánchez voldoende steun kreeg in het parlement voor een nieuwe regeringstermijn. Het wordt de derde regeringsperiode voor de 51-jarige politicus, die sinds 2018 premier van Spanje is.

In Spanje werd na de herbenoeming van Sánchez tot premier geprotesteerd. Het protest ontaardde donderdagavond in rellen, waarbij de politie in actie moest komen.