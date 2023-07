Tennisser Alcaraz hoopt dat Felipe vaker komt kijken

Als het aan de kersverse Wimbledon-kampioen Carlos Alcaraz ligt, komt koning Felipe veel vaker bij zijn wedstrijden kijken. Daarover grapte de tennisser zondag vlak na zijn winst op het Londense tennistoernooi.

“Ik ben heel trots dat je hier bent om mij aan te moedigen”, sprak Alcaraz rechtstreeks tegen Felipe nadat hij de beker in ontvangst had genomen en hem werd gevraagd hoe bijzonder het voor hem was dat de koning op de tribune zat. “Ik heb nu twee keer gespeeld terwijl je er bij was en ik heb twee keer gewonnen. Dus ik hoop dat je vaker komt kijken.”

De uitspraak van Alcaraz leidde tot hilariteit op de tribune en ook Felipe kon het wel waarderen, zo was te zien op de beelden. De koning moest hardop lachen om de opmerking. “Het is heel speciaal en ik wil je bedanken voor je komst en support”, zei de pas 20-jarige Spaanse tennisser daarna nog.

Felipe ontmoette Alcaraz al eerder, nadat hij vorig jaar de US Open had gewonnen. Zijn titel op Wimbledon is zijn tweede winst op een grandslamtoernooi.