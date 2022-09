‘Uitzonderlijke’ Nadal krijgt onderscheiding van koning Felipe

Tennisser Rafael Nadal heeft dinsdag weer een nieuwe trofee aan zijn indrukwekkende prijzenkast toegevoegd. De 22-voudig Grand Slam-winnaar ontving uit handen van de Spaanse koning Felipe de Camino Real-prijs.

Het Franklin Institute van de universiteit van Alcalá kent de prijs toe aan mensen die in de Verenigde Staten bijdragen aan een goed imago van Spanje. Volgens de Spaanse koning heeft Nadal, die onder meer vier keer de US Open heeft gewonnen, daar ruimschoots aan voldaan.

In zijn toespraak sprak Felipe vol lof over de succesvolle Spaanse tennisser. “Hij is een zeer uitzonderlijke atleet en persoon die Spanje altijd met grote trots heeft vertegenwoordigd – en dat nog steeds doet.”

Beste ambassadeur

Volgens Felipe is Nadal een van de beste ambassadeurs die het land kan hebben. “Het gebeurt niet zo vaak dat ik een onderscheiding kan geven aan iemand die zo buitengewoon is als Rafael Nadal”, voegde de koning daar aan toe. “En natuurlijk hoop ik dat het niet de laatste is.”

De prijs werd voor de vijfde keer uitgereikt. Eerder werd de onderscheiding toegekend aan onder anderen acteur Antonio Banderas, basketballer Pau Gasol en operazanger Placido Domingo.