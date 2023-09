Veel militairen op audiëntie bij koning Felipe

De Spaanse koning Felipe heeft dinsdag in het Koninklijk Paleis in Madrid veel militairen in audiëntie ontvangen. Onder meer een groep kolonels en kapiteins die zijn aangesteld om het bevel te voeren over verschillende militaire eenheden kwam langs.

De koning ontving ook een vertegenwoordiging van de luchtmacht en de explosievenopruimingsdienst van de Guardia Civil. Tijdens die bijeenkomst werd ook stilgestaan bij het feit dat die dienst dit jaar vijftig jaar bestaat.

Felipe ontving dinsdag ook de commandanten van contingenten die zijn teruggekeerd van missies in het buitenland.