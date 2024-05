Spare van prins Harry grijpt naast prijs bij British Book Awards

Het boek van de Britse prins Harry heeft geen prijs gewonnen bij de uitreiking van de British Book Awards. De autobiografie Spare (Reserve in het Nederlands) was genomineerd voor de prijs voor boek van het jaar in de categorie non-fictie en voor het beste audioboek van het jaar in dezelfde categorie.

Het boek Politics on the Edge: A Memoir from Within van Rory Stewart ging er bij de normale boeken met de prijs vandoor ten koste van Spare. Ook The Woman in Me van zangeres Britney Spears was genomineerd voor beste non-fictieboek van het jaar.

Bij de beste audioboekenverkiezing ging de prijs naar Strong Female Character van Fern Brady. De autobiografie van acteur Patrick Stewart, Making It So, greep hier net als prins Harry naast de British Book Award.

De British Book Awards, ook wel de Nibbies genoemd, worden sinds 1990 uitgereikt. Vorig jaar greep de autobiografie van Friends-acteur Matthew Perry, Friends, Lovers and the Big Terrible Thing, ook naast een prijs. Het boek was net als Spare in de categorieën beste non-fictieboek en beste non-fictie-audioboek van het jaar genomineerd.