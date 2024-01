Speciale tentoonstelling ter ere van aftreden koningin Margrethe

In het Nationaal Historisch Museum op kasteel Frederiksborg in Hillerød is een speciale tentoonstelling te zien ter ere van het aftreden van de Deense koningin Margrethe. In Foto’s van een Koningin zijn portretten en foto’s van Margrethe verzameld.

Het gaat onder meer om een zeefdrukportret van Andy Warhol, maar ook om officiële portretten, schilderijen en tekeningen. Die zijn gemaakt tussen 1940 en 2022. In het museum zijn verder portretten te zien van andere leden van de koninklijke familie, zoals het portret Drie Generaties. Daarop zijn Margrethe, haar zoon Frederik en haar kleinzoon Christian te zien.

Margrethe maakte op oudejaarsavond bekend af te treden als koningin van Denemarken. Ze wordt op 14 januari opgevolgd door haar zoon, kroonprins Frederik. Margrethe is sinds 1972 koningin.