Spice Girl Geri noemt Charles moderne koning bij ontmoeting

Geri Horner heeft bij de Trust Awards woensdag de kersverse koning Charles van twee zoenen op zijn wang voorzien en een compliment. “U bent een erg moderne koning”, zei de Spice Girl volgens de Daily Mail tegen hem.

“Ik vind gewoon dat hij een moderne koning is”, verklaarde ze later nog. “En toen hij 28 jaar oud was startte hij The Prince’s Trust”, zegt ze over het fonds dat hij begon om jonge mensen aan werk te helpen. “Hij kon uitgaan om te feesten, maar in plaats daarvan creëerde hij die geweldige organisatie. Een moderne koning die gelooft in het investeren in het potentieel en de mogelijkheden van mensen.”

De Trust Awards “vieren de geweldige prestaties van jonge mensen uit heel Groot-Brittannië”, zo staat er op de website van het fonds van koning Charles. De awards werden dinsdag uitgereikt, en Charles nodigde de winnaars uit om samen met de beroemde uitreikers woensdag langs te komen op zijn paleis. Naast Geri waren dat onder meer acteur Stanley Tucci en muzikant Nile Rodgers.