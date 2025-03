Sporters klagen over door koning bezette kleedkamer

Sporters die actief zijn op het wereldkampioenschap skiën in het Noorse Trondheim hebben woensdag geklaagd dat ze geen gebruik konden maken van een van de kleedkamers. De ruimte was opgeëist door de aanwezige Noorse koninklijke familie.

De Finse langlaufster Jasmi Joensuu was een van de klaagsters. Zij vertelde tegen Finse media dat de vrouwenkleedkamer dicht was omdat de koning erin zou zitten.

Het Noorse hof bevestigt aan Noorse media dat “het koninklijk huis” gebruik heeft gemaakt van kleedkamerfaciliteiten. “We kregen de verzekering dat het gebruik van de kleedkamers niet ten koste zou gaan van de atleten, dus we betreuren het als blijkt dat dit toch is gebeurd”, zegt een paleiswoordvoerder.

Wie er precies in de kleedkamer zat, is niet bekend. Koning Harald, koningin Sonja, kroonprins Haakon en kroonprinses Mette-Marit zijn momenteel in Trondheim om het WK bij te wonen.