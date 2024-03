Staatsbezoek gaat niet door op verzoek Vietnamese autoriteiten

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima gaan volgende week niet naar Vietnam. Het staatsbezoek is uitgesteld op verzoek van de Vietnamese autoriteiten, laat de Rijksvoorlichtingsdienst weten.

Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst heeft het uitstel te maken met “binnenlandse omstandigheden” in Vietnam. Wat er precies aan de hand is, is onduidelijk. Internationale persbureaus melden geen ongeregeldheden in Vietnam. Het nieuws kwam een uur nadat geaccrediteerde media een uitgebreid reisprogramma kregen.

Het koningspaar zou het land van 19 tot en met 22 maart bezoeken.