Staatsbezoek koningspaar aan Suriname begin december

Het staatsbezoek van koning Willem-Alexander en koningin Máxima aan Suriname is begin december. Dat maakte de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) vrijdagochtend bekend.

Het bezoek vindt plaats van maandag 1 tot en met woensdag 3 december. Het koningspaar is uitgenodigd door president Jennifer Geerlings-Simons van Suriname. Eind vorige maand werd bekend dat demissionair premier Dick Schoof op 25 november in Suriname is voor de viering van de onafhankelijkheid (Srefidensi).

Tijdens het staatsbezoek staan de brede samenwerking tussen Suriname en het Koninkrijk der Nederlanden en de warme band tussen beide gemeenschappen centraal, meldt de RVD.