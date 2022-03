Staatsbezoek koningspaar uitgesteld vanwege oorlog Oekraïne

DEN HAAG (ANP) – Het staatsbezoek van koning Willem-Alexander en koningin Máxima aan Griekenland is uitgesteld vanwege de oorlog in Oekraïne. Ook “het menselijke leed van de Oekraïense bevolking” speelt mee, zo meldt de Rijksvoorlichtingsdienst dinsdag. Het paar zou van 16 tot en met 18 maart een bezoek brengen aan Griekenland.

Het bezoek is “in goed overleg” met president Katerina Sakellaropoulou opnieuw uitgesteld. Eigenlijk zou de reis in december al plaatsvinden, maar toen werd die vanwege de coronacrisis uitgesteld. Ook minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken, minister Liesje Schreinemacher voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, staatssecretaris Eric van der Burg van Justitie en Veiligheid en staatssecretaris Maarten van Ooijen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zouden mee gaan.

Dinsdag zijn koning Willem-Alexander en koningin Máxima in gesprek gegaan met mensen uit de Oekraïense gemeenschap. Het koningspaar ontving hen op Paleis Noordeinde in Den Haag om te praten over de oorlog in Oekraïne. “Mensen uit de Oekraïense gemeenschap in Nederland vertelden ons vandaag hun verhaal. Zij spraken over hun angst, woede en peilloze verdriet. Over de liefde voor hun dierbaren. En over hun overtuiging dat vrijheid zal zegevieren”, schreven Willem-Alexander en Máxima na afloop in een korte verklaring. “De gesprekken hebben ons diep geraakt. Oekraïne verdient ons aller steun.”

Het staatsbezoek aan Griekenland zou in het teken staan van de samenwerking tussen de landen op het gebied van innovatie, duurzaamheid, migratie, mensenrechten en ook het partnerschap binnen de Europese Unie. Het is nog niet duidelijk wanneer het bezoek alsnog kan plaatsvinden.