Staatsbezoek Zweden in het teken van duurzaamheid

Het staatsbezoek van koning Willem-Alexander en koningin Máxima aan Zweden volgende maand staat voornamelijk in het teken van duurzaamheid. Zo maakt het paar een tocht op een elektrische draagvleugelboot en gaan de twee langs een van de grootste energiebedrijven van Scandinavië.

Het koningspaar wordt in Stockholm en Gotenburg vergezeld door minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken, minister Ollongren van Defensie, minister Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat.

Het staatsbezoek begint in Stockholm, waar het paar wordt ontvangen door koning Carl Gustaf en koningin Silvia op het Koninklijk Paleis. In de middag ontmoeten ze de voorzitter van het Zweedse parlement en de premier. Ook bezoeken Willem-Alexander en Máxima onder meer het Vasamuseum, met het historische oorlogschip dat is ontworpen en gebouwd onder leiding van een Nederlandse scheepbouwer, praten ze met de Nederlandse gemeenschap in Zweden bezoeken ze het SciLifeLab (Science for Life Laboratory) waar wordt gewerkt aan innovatieve oplossingen voor de gezondheidszorg.

Bedankje

Als bedankje bieden koning Willem-Alexander en koningin Máxima in het Konserthuset een concert aan van het ensemble van violist Tim Kliphuis.

Het is de eerste keer dat Willem-Alexander en Máxima op staatsbezoek gaan in Zweden. Beatrix deed dat in 1987 als toenmalig koningin voor het laatst. Het koningspaar was in juni nog op staatsbezoek in Oostenrijk.