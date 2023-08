Staatssecretaris: belangrijk dat koning werk bij douane ziet

Demissionair staatssecretaris Aukje de Vries (Toeslagen en Douane) vindt het belangrijk dat koning Willem-Alexander de werkzaamheden van de douane in Vlissingen woensdag heeft gezien. De aanpak van ondermijnende criminaliteit, zoals drugsvangst, is namelijk één van de speerpunten van het huidige demissionaire kabinet, zo vertelde ze na afloop van een bezoek aan de haven.

“En dat is niet zonder reden wat mij betreft, want we zien in verschillende grote steden al granaten of bommen bijna voor deuren in woonwijken. Ook op het platteland heel veel drugslabs waar ze xtc-tabletten maken en we zien veel ‘uithalers’: jonge jongens of meiden die worden ingezet om die drugs eruit te halen”, aldus De Vries. “En als ze een keer in die greep zijn van de criminelen, komen ze er niet meer uit. Dat ontwricht onze samenleving.”

Tijdens de anderhalf uur durende rondleiding kregen De Vries en de koning alles te horen over het tegengaan van drugscriminaliteit in de haven. De demissionair staatssecretaris vindt het juist mooi dat Vlissingen woensdagmiddag het toneel van het werkbezoek vormde, omdat de strenge aanpak in de haven van Rotterdam vaak centraal staat. Het is volgens haar dan ook belangrijk om alert te blijven dat de criminaliteit niet verschuift naar een plek als Vlissingen.

Vernieuwen

De demissionair staatssecretaris is daarom blij dat ze de koning de haven van Vlissingen heeft kunnen laten zien. “Ik denk dat het goed voor hem was om te horen wat we doen in havens zoals Vlissingen en dat we continu bezig blijven met vernieuwen”, besluit ze. “We moeten de criminelen voor proberen te blijven en daar moeten we alles op inzetten.”

In Vlissingen worden steeds meer drugs onderschept. In het eerste half jaar van 2023 ging het om acht partijen cocaïne van in totaal 3000 kilo. In dezelfde periode vorig jaar waren dat vijf partijen van in totaal 2200 kilo.