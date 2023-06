Staatssecretaris Heijnen geeft Máxima duurzaam cadeautje

Koningin Máxima heeft vrijdagmiddag tijdens een bezoek aan een filiaal van de winkelketen Zeeman in Alphen aan den Rijn een duurzaam cadeautje gekregen van staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat). Het ging om een armbandje van gerecycled materiaal dat Heijnen speciaal heeft laten maken als relatiegeschenk.

De koningin was vrijdag de eerste die het relatiegeschenk ontving. Het armbandje is gemaakt van onderdelen van oude telefoons. “Ik wilde graag dat koningin Máxima de eerste zou krijgen”, zei de staatssecretaris, die zelf ook een exemplaar droeg, na het overhandigen. De koningin zei daarop dat de staatssecretaris “goed bezig” was met het duurzame relatiegeschenk.

Het cadeautje paste goed bij het thema van het bezoek aan een winkel en het hoofdkantoor van de Zeeman in Alphen aan den Rijn. Het bezoek stond in het teken van duurzaamheid, tweedehands kleding en recyclen. Directeur Erik-Jan Mares en medewerkers vertelden de koningin en staatssecretaris onder meer over het inleverpunt voor tweedehandskleding dat alle Zeeman-filialen inmiddels hebben. Een selectie hiervan is uiteindelijk te koop in bepaalde filialen. Op deze manier wil de keten helpen met het verlagen van de CO2-uitstoot, omdat de kledingindustrie wereldwijd een grote vervuiler is.