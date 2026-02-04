Staatssecretaris Tuinman heet Máxima welkom bij defensie

Demissionair staatssecretaris van Defensie Gijs Tuinman (BBB) is blij dat koningin Máxima als reservist aan de slag gaat bij de Koninklijke Landmacht.

“Opnieuw een aanmelding vanuit het Huis van Oranje”, schrijft Tuinman op X, verwijzend naar de huidige opleiding van prinses Amalia bij het Defensity College. “Koningin Máxima is haar opleiding tot reservist voor de Koninklijke Landmacht gestart. Ik heet haar van harte welkom bij @Defensie.”

Máxima begon woensdag met haar opleiding, die een jaar gaat duren. De koningin leert alle praktische en theoretische militaire onderdelen die nodig zijn om reservist te worden. Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst heeft Máxima zich aangemeld, “omdat onze veiligheid niet meer vanzelfsprekend is en zij, net als vele anderen, een bijdrage wil leveren aan die veiligheid.”