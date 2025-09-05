Starmer roemt waardigheid hardwerkende hertogin van Kent

De hertogin van Kent was “jarenlang een van onze hardst werkende leden van het koningshuis”. Zo herinnert de Britse premier Keir Starmer de donderdag overleden echtgenote van prins Edward. In een verklaring brengt hij zijn condoleances over aan haar familie.

Volgens Starmer ondersteunde hertogin Katharine wijlen koningin Elizabeth lange tijd bij haar officiële taken in binnen- en buitenland. “Ze bracht mededogen, waardigheid en een menselijke touch in alles wat ze deed. Velen zullen zich dat moment herinneren tijdens de Wimbledon damesfinale, toen ze op ontroerende wijze de verliezer, Jana Novotná, troostte.”

“Later, toen ontdekt werd dat ze anoniem als muzieklerares werkte op een school in Hull, leek dit typerend voor haar bescheiden aard”, gaat Starmer verder. “Op vele manieren probeerde de hertogin te helpen. Mijn gedachten zijn bij haar echtgenoot, de hertog van Kent, haar familie en allen wier levens zij heeft geraakt.”

Buckingham Palace kondigde vrijdag het overlijden van Katharine aan. Met haar 92 jaar was ze het oudste lid van de Britse koninklijke familie.