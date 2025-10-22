Starmer steunt onderzoek naar woonsituatie prins Andrew

De Britse premier Keir Starmer steunt een oproep van Liberal Democrats-partijleider Ed Davey voor een parlementair onderzoek naar de woonsituatie rond prins Andrew, inclusief getuigenverhoor van de “huidige bewoner” van de Royal Lodge. Dat werd woensdag duidelijk tijdens het vragenuurtje in het Lagerhuis, schrijven Britse media.

Davey bracht de situatie rondom Andrew ter sprake na berichten dat de prins slechts symbolisch huur betaalt voor zijn residentie in Windsor. “Gezien de onthullingen over Royal Lodge, is de premier het ermee eens dat dit parlement de Crown Estate grondig moet onderzoeken om de belangen van de belastingbetalers te beschermen? De minister van Financiën heeft zelf gezegd dat de huidige regelingen niet kloppen”, begon Davey.

“Zal de premier daarom een onderzoek door een speciale commissie steunen, zodat alle betrokkenen kunnen worden opgeroepen om te getuigen, inclusief de huidige bewoner?” In reactie hierop zei Starmer: “Het is belangrijk dat er goed toezicht is op alle koninklijke eigendommen, en dat steun ik zeker.”

De discussie rondom de woonsituatie van Andrew is weer opgelaaid nadat de prins afgelopen week afstand deed van zijn titels. The Times meldde eerder woensdag dat verschillende politici willen dat hij vertrekt, ook omdat de jongere broer van koning Charles al twintig jaar geen huur meer zou hebben betaald.