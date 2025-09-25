Steinmeier verklapt staatsbezoek aan Nederland volgend jaar

Tijdens een gezamenlijk bezoek van koning Willem-Alexander en bondspresident Frank-Walter Steinmeier aan het Duits-Nederlands Legerkorps in Münster, heeft Steinmeier per ongeluk een staatsbezoek onthuld.

“Ik mag u nu al zeggen: mijn vrouw en ik verheugen ons zeer op het staatsbezoek in Nederland begin juni volgend jaar. Heel, heel hartelijk dank voor deze uitnodiging,” zei de bondspresident tijdens een persmoment na afloop van het bezoek.

De koning reageerde lachend: “Meneer Bondspresident, dat was nog niet bekend. Maar het klopt, we hebben de bondspresident uitgenodigd. En we zijn ook heel blij dat u ja heeft gezegd.”

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima brachten in juli 2021, op uitnodiging van Steinmeier, een staatsbezoek aan Duitsland.