Steun monarchie neemt weer toe, ook hogere cijfers koningspaar

De steun voor de monarchie is opnieuw toegenomen. Momenteel zijn zes op de tien Nederlanders (62 procent) voorstander van het Koninklijk Huis, een stijging van 5 procentpunt ten opzichte van vorig jaar. Dat staat in de jaarlijkse NOS Koningsdagenquête 2025 uitgevoerd door Ipsos I&O. Vorig jaar nam de steun ook al licht toe.

Ook de rapportcijfers van koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Amalia zijn hoger dan in 2024. Het vertrouwen in de koning stijgt licht van 44 procent in 2024 naar 51 procent dit jaar. Met een 6,9 geven de ruim duizend ondervraagden Willem-Alexander ook een hoger rapportcijfer. Vorig jaar kreeg hij nog een 6,6.

Koningin Máxima scoort opnieuw beter dan haar echtgenoot en wordt met een 7,5 ook iets beter beoordeeld dan in 2024 (7,3). Nederlanders zijn bovendien vaker tevreden over haar functioneren als koningin (68 tegen 64 procent). Net als haar ouders krijgt ook prinses Amalia een hogere beoordeling. Zij krijgt van de ondervraagden een 7,3 op haar rapport, waar zij vorig jaar nog een 7,0 kreeg.

Twee op de vijf Nederlanders denken dat het imago van de monarchie verder zal stijgen als naast Amalia ook haar zusjes Alexia en Ariane publieke taken gaan verrichten. Een op de zes ondervraagden zegt dat hun interesse in het koningshuis dan ook zal toenemen.