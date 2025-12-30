Steun voor monarchie blijft in Denemarken stabiel

De steun voor de monarchie in Denemarken is de afgelopen jaren stabiel gebleven. DR schrijft op basis van een onderzoek in opdracht van die Deense omroep dat 72 procent van de Denen voorstander is van de monarchie, tegenover 15 procent die deze wil afschaffen.

Vorig jaar steunde een iets hoger percentage de monarchie nog: 75 procent. Sinds 2016 lag het percentage dat vindt dat de monarchie in Denemarken behouden moet worden tussen de 70 en 75 procent.

Uit het onderzoek van Epinion komt verder naar voren dat de Denen het meest positief gestemd zijn over koningin Margrethe. Van de respondenten heeft 88 procent een positieve mening over Margrethe, die begin 2024 troonsafstand deed. Dat is iets hoger dan haar zoon koning Frederik (87 procent) en koningin Mary (85 procent).

In het onderzoek is ook voor het eerst prinses Isabella meegenomen, die dit jaar 18 jaar werd. Van de ondervraagden heeft 72 procent een positieve mening over haar, terwijl 76 procent positief is over kroonprins Christian.