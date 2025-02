Steun voor Noors koningshuis neemt weer toe

Het Noorse koningshuis kan langzaam maar zeker weer op meer steun rekenen. Ongeveer 69 procent van de Noorse bevolking is voor behoud van de monarchie, meldt omroep NRK op basis van een peiling ter gelegenheid van de verjaardag van koning Harald.

In september was nog 62 procent van de Noren positief over het koningshuis, wat toen een dieptepunt was. Volgens NRK is de steun in alle leeftijdsgroepen toegenomen, vooral onder jongvolwassenen.

Afgelopen jaar kreeg de familie veel negatieve aandacht. Er was ophef over het huwelijk van prinses Märtha Louise met de zelfbenoemde ‘sjamaan’ Durek Verrett en later in het jaar kwam de affaire rond Marius Borg Høiby, de zoon van kroonprinses Mette-Marit uit een eerdere relatie, aan het licht. Høiby wordt onder meer verdacht van mishandeling en verkrachting.

De vrijdag 88 jaar geworden Harald stelde in zijn nieuwjaarstoespraak ook dat de familie in 2024 echt “op de proef werd gesteld”.