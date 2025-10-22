Steve Backshall treedt in voetsporen van koning Charles

Steve Backshall treedt in een nieuwe natuurdocumentaire in de voetsporen van de Britse koning Charles, hebben ITV en Fresh Start Media aangekondigd. De 52-jarige programmamaker en natuurbeschermer herbeleeft de reis die Charles in 1975 door het Canadese Noordpoolgebied maakte.

In de documentaire onderzoekt Backshall welke veranderingen het gebied de afgelopen vijftig jaar heeft doorgemaakt. Het Canadese Noordpoolgebied wordt steeds meer bedreigd door de gevolgen van klimaatverandering, maar er wordt veel gedaan om de regio te beschermen. Verder ontdekt Backshall “de avontuurlijke geest van de jonge prins Charles”, die het gebied in de jaren zeventig bezocht.

Charles, die zich al jaren inzet voor het milieu, leerde tijdens zijn reis over de cultuur en het dagelijks leven van de lokale bevolking. Ook maakte hij hondensledetochten en dook hij onder het ijs. Op een foto van koning Charles en Steve Backshall is te zien hoe de twee terugblikken op de reis.

Onderscheiding

Backshalls werk werd eerder opgemerkt door leden van de Britse koninklijke familie. In 2021 reikte prinses Anne hem de ridderorde uit vanwege zijn inzet voor natuurbehoud. Afgelopen zomer ontmoette Backshall prins William en zijn gezin tijdens een tenniswedstrijd op Wimbledon.

Steve Backshall’s Royal Arctic Challenge duurt anderhalf uur en wordt in de kerstperiode uitgezonden.