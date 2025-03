Stevige wind bij fotosessie koningspaar haven Larnaca

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn dinsdagmiddag op de foto gegaan in de haven van Larnaca op Cyprus. Dat gebeurde terwijl er een stevige wind waaide bij de kustplaats.

Om opwaaien te voorkomen, hield de koningin met één hand de split van haar blauwe fluwelen jurk bij elkaar. Over haar hoedje maakte ze zich ogenschijnlijk geen zorgen, die leek goed vast te zitten. De fotosessie, nabij een paar authentieke vissersbootjes, duurde niet lang; na enkele minuten vertrok het koningspaar weer.

De stop in de haven vond plaats op de eerste dag van het tweedaagse staatsbezoek van het paar aan Cyprus. Hierna verplaatsen ze zich naar het nabijgelegen Joint Rescue Coordination Centre en Zenon Centrum. Daar horen ze meer over de rol die Cyprus speelt bij de evacuatie en opvang van burgers in geval van crises in de regio.