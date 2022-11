Stichting: koning moet excuses slavernij maken

De stichting Eer en Herstelbetalingen Slachtoffers van slavernij in Suriname wil dat koning Willem-Alexander de excuses maakt voor het slavernijverleden in het land. Vrijdag meldden ingewijden na berichtgeving van de NOS dat op 19 december acht leden van het kabinet op verschillende plekken excuses zullen aanbieden, waaronder minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) in Suriname. De stichting vindt dat ongepast, Weerwind is volgens hen “nazaat van slaafgemaakten in Paramaribo”.

“Nederland heeft toch ook niet aan een Indonesische nazaat van de Indonesische slavernij gevraagd om zulks in Indonesië te doen? De Duitsers hebben toch ook niet aan een Hollander gevraagd om excuses voor De Tweede wereldoorlog in Nederland aan te bieden? Natuurlijk niet, respectievelijk hebben koning Willem-Alexander en Bondskanselier, Helmut Kohl, zeer respectvol hun excuses op de meest geschikte datum op ‘de plaats delict’ aangeboden”, aldus voorzitter van de stichting Roy Kaikusi Groenberg.

“Deze gang van zaken brengt veel beroering met zich mee in de Afro-Caribische Nederlandse samenleving”, zegt Kaikusi Groenberg. De stichting ziet graag dat de koning op 1 juli 2023 “ten overstaan van de nazaten van de inheemse en Afrikaanse slachtoffers” excuses aanbied. “Suriname is namelijk de plaats geweest waar Nederland op grootste schaal slavernij heeft bedreven.”

Gevoelig

Premier Mark Rutte liet vrijdag weten dat het niet aan de koning is om excuses te maken. De vorst is namelijk een “symbool van de eenheid van het land”, redeneert Rutte. “Die wil je niet in het politieke debat trekken.”

Ook de Nationale Reparatie Commissie Suriname (NRCS) is niet blij met de manier waarop er waarschijnlijk excuses zullen worden aangeboden. Voorzitter Armand Zunder liet zaterdag in de Surinaamse krant de Ware Tijd weten dat het nu veel te snel gaat met het proces van excuses voor het slavernijverleden. Hij heeft al vaker benadrukt dat de formulering van de spijtbetuiging heel gevoelig ligt. Het is daarom van belang dat alle betrokkenen, onder wie de inheemsen en nazaten van tot slaaf gemaakten in Suriname, hierover meepraten. Als dat niet gebeurt, bestaat volgens Zunder het risico dat de betrokkenen de excuses niet aanvaarden.