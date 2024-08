Stichting Laurentien onderneemt geen stappen meer tegen AD

De stichting van prinses Laurentien voor de slachtoffers van de toeslagenaffaire ziet definitief af van juridische stappen tegen het AD na een publicatie over vermeend grensoverschrijdend gedrag van de prinses. Dat laat een woordvoerder maandag aan het ANP weten. De stichting zou nog wel graag met de krant “in gesprek gaan” over de publicatie, maar “we richten ons nu liever op de ouders die al jaren gedupeerd zijn door het toeslagenschandaal”.

Woensdag verscheen een artikel in het AD waarin staat dat meerdere anonieme bronnen bij het ministerie van Financiën melding hebben gedaan van grensoverschrijdend gedrag van de prinses. Het ministerie van Algemene Zaken zei erop te vertrouwen “dat het ministerie van Financiën de meldingen zorgvuldig behandelt”. De Stichting (Gelijk)waardig Herstel zei dat er sprake was van “lasterlijke beschuldigingen” en dat juridische stappen werden overwogen.

Het AD liet weten dat het artikel gefundeerd is en heeft gezegd niets te rectificeren. De Stichting (Gelijk)waardig Herstel, opgericht door prinses Laurentien, helpt ouders die getroffen zijn door de toeslagenaffaire. Er is veel te doen geweest over de aanpak die de stichting daarvoor hanteert. Ouders waren daar enthousiast over, maar een eerste proef met zo’n driehonderd dossiers wist het ministerie van Financiën niet meteen te overtuigen. Het departement betwijfelde onder meer of de methode op grote schaal toepasbaar was. Uiteindelijk kreeg de stichting van Laurentien toestemming om door te gaan met haar hulp aan de gedupeerden.

Het kabinet-Rutte III trad begin 2021 af om de toeslagenaffaire. Tienduizenden ouders werden de afgelopen jaren de dupe van het optreden van de Belastingdienst en velen raakten in de schulden. Voormalig premier Mark Rutte zei eind juni in zijn afscheidstoespraak erop te vertrouwen dat “onze opvolgers doorgaan op de ingezette weg naar herstel”.