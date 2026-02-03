Stichting stopt samenwerking met Mette-Marit om contact Epstein

Een Noorse stichting die zich inzet voor seksuele voorlichting heeft de samenwerking met kroonprinses Mette-Marit verbroken. De organisatie Sex og samfunn (Seks en samenleving) maakt in een bericht op de website bekend dat Mette-Marit niet langer beschermvrouw van de zogeheten Skamløs-prijs is.

De stap is genomen naar aanleiding van nieuwe informatie uit de zogenoemde Epstein files, waaruit is gebleken dat de kroonprinses uitgebreid contact heeft gehad met de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein. “Het belangrijkste voor de stichting is aandacht voor onze patiënten, voor slachtoffers van misbruik en iedereen die opkomt om seksueel misbruik te voorkomen, onder wie een aantal winnaars van de Skamløs-prijs. Het is voor hen dat wij de samenwerking met kroonprinses Mette-Marit willen beëindigen.”

Sex og samfunn erkent dat nog niet alles bekend is over het contact tussen Mette-Marit en Epstein. “Maar tegelijkertijd geloven we dat wat al bekend is gemaakt onverenigbaar is met waar de Skamløs-prijs voor staat.” Het doel van deze prijs is individuen, organisaties of groepen te prijzen die “moed en openheid over beschamende gebieden binnen de seksualiteit” tonen, aldus de website van de stichting.

De echtgenote van kroonprins Haakon is ook beschermvrouw van onder meer het Kristiansand International Children’s Film Festival. Dat neemt volgens omroep NRK later een standpunt in over het beschermvrouwschap van de prinses.

Uit een recente opiniepeiling van Norstat voor NRK en Dagbladet komt naar voren dat 76 procent van de deelnemers minder vertrouwen heeft in de kroonprinses sinds het nieuws over het contact tussen Mette-Marit en Epstein. Bijna de helft (44 procent) gaf bovendien aan Mette-Marit niet geschikt te vinden om koningin te worden.