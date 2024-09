Stiefzoon kroonprins Haakon wil schade aan appartement vergoeden

Marius Borg Høiby, de in opspraak gekomen stiefzoon van de Noorse kroonprins Haakon, zegt dat hij wil betalen voor de schade die hij heeft aangericht aan een appartement in Oslo. Dat bevestigt zijn advocaat aan de Noorse krant Aftenposten.

Høiby werd vorige maand gearresteerd op verdenking van het mishandelen van zijn vriendin. Het vermeende slachtoffer stelde dat de zoon van kroonprinses Mette-Marit haar had geslagen en haar keel had dichtgeknepen. Ook zou hij haar appartement hebben vernield. Het blad Se og Hør publiceerde foto’s van de ravage in het bewuste appartement.

De 27-jarige Høiby wordt inmiddels ook verdacht van het mishandelen van twee exen. Ook zou hij een vierde persoon bedreigd hebben.