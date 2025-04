Storm heeft mogelijk gevolgen voor bezoek Frederik aan Groenland

Slecht weer kan gevolgen hebben voor het bezoek van de Deense koning Frederik aan Groenland. Door een stormwaarschuwing is bijna al het vliegverkeer naar hoofdstad Nuuk geannuleerd.

Volgens Groenlandse media gaat het maandag hard waaien met plaatselijk kans op krachtige windstoten. Naar verwachting neemt de wind pas na 22.00 uur af. In het officiële programma van het Deense koningshuis staat dat de koning om 19.30 uur in Nuuk aankomt. Het is nog onduidelijk of dat door de wind door kan gaan.

Frederik ontvangt voor zijn vertrek eerst in Kopenhagen de nieuwe premier van Groenland, Jens-Frederik Nielsen. Volgens de planning vliegen ze daarna samen naar Groenland.

Het bezoek van de Deense koning komt tijdens een periode van internationale spanningen. De Amerikaanse president Donald Trump heeft meermaals gezegd dat hij het eiland wil inlijven.