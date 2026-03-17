Strafeis Marius Borg Høiby vertraagd door zieke rechter

Marius Borg Høiby moet nog zeker een dag wachten tot hij de strafeis van de aanklager hoort. De zitting van dinsdag gaat niet door omdat een van de rechters ziek is, melden Noorse media.

Volgens de planning zou de officier van justitie dinsdag zijn slotpleidooi afronden en een straf eisen voor de 29-jarige Høiby. De rechtbank hoopt dit nu woensdag te kunnen doen. Het proces loopt donderdag op zijn einde. Een vonnis wordt tegen de zomer verwacht.

De zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit wordt beschuldigd van veertig strafbare feiten, waaronder verkrachtingen en mishandeling. Als hij schuldig wordt bevonden, kan hij een gevangenisstraf tot zestien jaar krijgen.