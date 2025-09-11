Straten vol oranje tapijt voor Máxima in Genemuiden

Koningin Máxima is met 213 meter oranje tapijt en door duizenden schoolkinderen ontvangen in Genemuiden. Ze bezoekt de stad om het vernieuwde tapijtmuseum te openen, wat niet onopgemerkt is gebleven.

Op het Havenplein in Genemuiden werd de koningin welkom geheten door burgemeester Eddy Bilder en kinderen van alle basisscholen van Genemuiden en de Kamperzeedijk. Op het podium zongen de schoolkinderen het Genemuider volkslied voor haar.

“Met jullie liedje in mijn hoofd, ga ik over dit mooie oranje tapijt naar mijn volgende etappe. Heel veel dank voor dit warme onthaal”, zei Máxima. Daarna wandelde de koningin over het oranje tapijt naar het tapijtmuseum. Na afloop worden van het tapijt bierviltjes gemaakt die verkocht worden in het museum.

Het is niet de eerste keer dat de straten van Genemuiden oranje kleuren. Beatrix, die destijds nog koningin was, vierde in 1988 Koninginnedag in de tapijtstad. Toen werd de hele binnenstad met oranje tapijt bekleed.