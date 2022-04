Strenge regels voor media rond aankomst Harry bij Invictus Games

Fotografen en journalisten bij de Invictus Games moeten zich vrijdag bij de aankomst van prins Harry en zijn vrouw Meghan in Den Haag aan strenge regels houden. Naar verluidt is de hertog van Sussex, die het sportevenement voor fysiek en mentaal gewonde militairen heeft bedacht, bang dat de media voor onrust zorgen.

Door middel van een dranghek worden de fotografen, verslaggevers en filmploegen in het Zuiderpark op afstand gehouden van Harry en Meghan. Zij lopen over een pad langs de sporters om hen te begroeten, waarna zij naar binnen gaan in het zogenoemde Nations Home. Aan vertegenwoordigers van de media is gevraagd niet langs het hek te duwen en te rennen, maar alleen te bewegen binnen een begeleid groepje. Ook mogen er achter het hek geen op afstand te besturen camera’s geplaatst worden.

Wie wel in de buurt van het paar mag komen, is Netflix. De streamingdienst volgt het echtpaar voor een serie over de Invictus Games, die zaterdag beginnen. Ook veel Britse media zijn aanwezig om de Sussexes te volgen tijdens hun bezoek aan Den Haag.

De grote media-aandacht voor Harry en Meghan is een belangrijke reden waarom het echtpaar een stap terug heeft gedaan binnen het Britse koningshuis. De prins besloot vorige maand niet naar de herdenking van zijn opa prins Philip te gaan omdat hij zijn beveiliging uit Amerika niet mocht meenemen en zich daardoor niet veilig te voelen.