Stroomstoring treft Spaans paleis tijdens audiëntie koning

De grote stroomstoring in Spanje is ook in het Zarzuela-paleis in Madrid niet onopgemerkt gebleven. De Spaanse koning had op dat moment net een ontmoeting met Nikos Christodoulides, de president van Cyprus.

Het gesprek kon doorgaan, al was dat wel met gedeeltelijke verlichting, melden Spaanse media. Het paleis heeft voor noodsituaties een aggregaat.

In grote delen van Spanje en buurland Portugal is rond het middaguur de elektriciteit uitgevallen. De Spaanse netbeheerder Red Eléctrica zegt samen te werken met energiebedrijven om de stroomvoorziening te herstellen. De autoriteiten onderzoeken de oorzaak van de storing en of er bijvoorbeeld sprake was van een cyberaanval.