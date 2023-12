Stropdaskeuze koning Charles doet wenkbrauwen fronsen

Koning Charles heeft vrijdag een opvallende keuze gemaakt als het gaat om zijn stropdas. Op de klimaattop in Dubai, enkele dagen nadat de Britse premier Rishi Sunak een geplande ontmoeting met zijn Griekse collega Kyriakos Mitsotakis afzegde, droeg hij een blauwwit exemplaar met daarop Griekse vlaggetjes.

Verschillende Britse media merkten de das in het licht van een langlopende ruzie tussen Engeland en Griekenland over de wereldberoemde Parthenon-sculpturen op. “Een zeer interessante”, vond royaltyverslaggever Chris Ship van ITV op X bijvoorbeeld.

Een paleisbron zegt in een reactie tegen persbureau Reuters dat Charles de betreffende stropdas vorige week ook al eens droeg. Dat was voor het incident tussen Sunak en Mitsotakis. De koning heeft bovendien Grieks bloed. Zijn vader prins Philip werd geboren op het Griekse eiland Corfu. Een woordvoerder van Sunak weigerde commentaar te geven.

Engeland en Griekenland kunnen het al lange tijd niet eens worden over de locatie van de 2500 jaar oude beeldhouwwerken, beter bekend als ‘Elgin Marbles’. Ze staan nu voor een deel tentoongesteld in het British Museum in Londen en voor een deel in Athene.