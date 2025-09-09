Student (18) maakt koning in bij spelletje reactiesnelheid

Koning Willem-Alexander is dinsdagmiddag op MBO College Poort in Almere ingemaakt bij een spelletje waarin het aankwam op reactiesnelheid. Student sport- en bewegingscoördinator Jared van der Weegen was de koning tijdens de demonstratie in de aula van zijn school net te snel af.

“Hij was een waardige tegenstander”, blikt de 18-jarige Van der Weegen kort na het spel terug. De student en de koning stonden tijdens het spelen ieder aan een kant van een tafel, en probeerden zo snel mogelijk de oplichtende lampen in hun eigen kleur aan te tikken. “Ik was maar vijf tikken sneller, dus hij heeft het goed gedaan”, aldus de sportieve winnaar, die droomt van een baan als sportmasseur bij Ajax.

Het koningspaar sprak tijdens de ronde met negen groepjes studenten van het ROC van Flevoland over hun opleidingen. Daarna gingen ze in een andere ruimte in gesprek met vertegenwoordigers van bedrijfsleven en onderwijs in de regio. Het ging er onder meer over hoe jongeren beter kunnen worden betrokken bij de technische sector.