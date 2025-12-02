Studenten vertellen koningspaar over oplossingen voor Suriname

Bij het Natuurtechnisch Instituut (NATIN) in Paramaribo hebben studenten hun oplossingen voor de uitdagingen waarmee Suriname te maken heeft gedeeld met koning Willem-Alexander en koningin Máxima. Dat gebeurde tijdens een hackathon, waar de leerlingen hun ideeën vurig pitchten.

Aan vier tafels vertelden de leerlingen van het instituut en ook andere opleidingen over wat zij hadden bedacht om uitdagingen op het gebied van kust, binnenland, de jeugd en big data het hoofd te bieden. Dat deden ze aan de hand van grote posters met infographics die ze hadden getekend. Het koningspaar hoorde de oplossingen ieder voor zich aan, en wisselde ondertussen steeds van tafel.

“Wat ze hier doen, is vooral nadenken over de toekomst, filosoferen, inspireren. En niet per se aan technische oplossingen werken, maar elkaar zodanig inspireren dat het eigenlijk een soort ontwerpsessie wordt”, vertelde Nishchal Sardjoe, afdelingshoofd Deltares, dat de hackathon organiseerde. Soms leiden de ideeën van studenten daadwerkelijk tot een bruikbaar idee, zei Sardjoe. “Absoluut, zeker.”

NATIN leidt jongeren op mbo-niveau op voor technische, natuurtechnische en laboratoriumsectoren voor het bedrijfsleven, de dienstensector en de overheid van Suriname.