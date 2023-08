Suits blijft kijkrecord aanscherpen in Verenigde Staten

De serie Suits is plotseling weer een groot succes in de Verenigde Staten. Het advocatendrama, waarin prins Harry’s vrouw Meghan haar doorbraak als actrice beleefde, is voor de derde week op rij de meest gestreamde show en breekt ook deze week een record, meldt Variety.

Suits is recent in de VS opgenomen in de catalogus van Netflix en wordt sindsdien massaal bekeken. In de afgelopen week noteerde de Amerikaanse kijkcijferdienst Nielsen liefst 3,7 miljard kijkminuten, het hoogste aantal ooit voor een aangekochte titel. Suits had het record vorige week op 3,14 miljard gezet. Slechts twaalf titels scoorden in het verleden nog beter. Daaronder vallen grote series als Stranger Things, Wednesday en Ozark.

De negen seizoenen van Suits werden tussen 2011 en 2019 gemaakt. De serie gaat over de New Yorkse advocaat Harvey Specter (Gabriel Macht) die een gok neemt door de briljante Mike Ross (Patrick J. Adams) aan te nemen, terwijl hij niet de juiste papieren heeft.

Meghan verliet de serie na zeven seizoen vanwege haar huwelijk met prins Harry. In de show vertrok haar personage Rachel Zane met Ross naar Seattle om daar een nieuw advocatenkantoor te beginnen. Het betekende voor de hertogin van Sussex het einde van haar acteercarrière.