Sultan Oman: oprichten Palestijnse staat van allergrootste belang

De oprichting van een onafhankelijke Palestijnse staat geldt voor de sultan van Oman als “hoeksteen voor het bereiken van duurzame vrede in de regio”. Dat zei de 68-jarige leider van de kleine oliestaat tijdens een toespraak gericht aan het parlement, waarbij hij uitgebreid stil stond bij de nijpende situatie in de Gazastrook in de oorlog tussen Israël en Hamas.

“Terwijl we met grote bezorgdheid de situatie van onze broeders en zusters in de bezette Palestijnse gebieden volgen, herhalen we ons standpunt over de oprichting van een Palestijnse staat”, zei hij. Hierbij streeft Oman de grenzen van 4 juni 1967 na, met Oost-Jeruzalem als hoofdstad. De komst van een Palestijnse staat is voor sultan Haitham bin Tariq al Said “van het allergrootste belang” als het gaat om het bereiken van “duurzame vrede in de regio” en voor het garanderen van “de veiligheid van de wereldgemeenschap”.

Haitham deed ook een oproep aan andere landen. Hij vroeg de internationale gemeenschap om “de verplichtingen naar het Palestijnse volk” na te komen, om zo snel tot oplossingen te komen voor het Israëlisch-Palestijnse conflict.

Volgens Palestijnse autoriteiten staat het dodental in de Gazastrook, als gevolg van aanvallen van het Israëlische leger, inmiddels op 11.320. Onder hen zouden 4650 kinderen zijn. Ruim 29.000 personen raakten gewond. Op de bezette Westelijke Jordaanoever zouden sinds 7 oktober bijna 200 Palestijnen zijn gedood door het leger en gewapende kolonisten.