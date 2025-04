Sultan Oman reist week na Nederlands staatsbezoek naar Moskou

De sultan van Oman, Haitham bin Tarik, reist dinsdag naar Moskou voor een ontmoeting met de Russische president Vladimir Poetin. Afgelopen week was hij nog in Nederland voor een staatsbezoek en belde hij met de Amerikaanse president Donald Trump.

Oman heeft zich deze week geprofileerd als speler op het wereldtoneel door te bemiddelen bij de onderhandelingen tussen Iran en de Verenigde Staten over het Iraanse atoomprogramma. De eerste gesprekken vonden vorige week plaats in Oman en deze zaterdag praten de landen in Italië verder, wederom met Omaanse bemiddelaars.

De sultan belde met Trump over die onderhandelingen, maar ook over de Amerikaanse aanvallen op de Houthi’s in Jemen, een buurland van Oman. Volgens het Kremlin praten Poetin en Bin Tarik dinsdag over internationale kwesties en de economische banden.

Koning Willem-Alexander sprak afgelopen dinsdag bij een staatsbanket in het Koninklijk Paleis in Amsterdam van een “warme, persoonlijke band” met de sultan.