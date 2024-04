Sultan Oman vanaf maandag op staatsbezoek in naburige VAE

Vanaf maandag brengt de sultan van Oman een staatsbezoek aan de Verenigde Arabische Emiraten (VAE), meldt staatspersbureau ONA. Het bezoek van de 68-jarige leider aan de Golfstaat komt ook naar aanleiding van de recente spanningen in het Midden-Oosten, staat in een verklaring. Verder zal sultan Haitham bin Tariq al Said het met de leider van de VAE ook gaan hebben over “hoe de betrekkingen tussen beide landen verbeterd kunnen worden”.

Een aantal van de onderwerpen die dan aan bod komen zijn het handelsverkeer met Oman, hoe beide landen in de toekomst nog meer toeristen aan kunnen trekken en gezamenlijke investeringen op het gebied van transport.

Hoelang het bezoek gaat duren is niet bekendgemaakt.