Sultan Oman verwelkomt Belgisch koningspaar

Koning Filip en koningin Mathilde zijn donderdag op bezoek gegaan bij sultan Haitham van Oman. Het Belgische koningspaar werd met veel egards ontvangen op het paleis in Muscat.

Voor zowel Filip en Mathilde als Haitham is het een bijzonder bezoek. De Belgen zijn sinds het begin van de coronacrisis niet meer buiten Europa geweest voor een officieel bezoek. De sultan had op zijn beurt nog geen enkel Europees staatshoofd ontvangen sinds zijn aantreden in januari 2020.

Het Belgische koningspaar kwam woensdag al aan in Oman. Vrijdag wordt het bezoek voortgezet met een bezoek aan de haven van Duqm. De sultan gaat ook mee.

Vrijdagavond gaan Filip en Mathilde naar Abu Dhabi en daarna naar Dubai, waar ze de wereldtentoonstelling Expo 2020 bezoeken.