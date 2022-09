Sultan van Brunei nu langst regerende monarch ter wereld

Koningin Elizabeth II was sinds 2015 de langst regerende Britse monarch uit de geschiedenis en sinds 2016, toen de Thaise koning Bhumibol overleed, ook de langst regerende monarch en het langst dienende staatshoofd ter wereld. Die eer valt nu toe aan sultan Hassanal Bolkiah van Brunei die sinds 5 oktober 1967 regeert.

Hij wordt gevolgd door koningin Margrethe II van Denemarken, die op 14 januari 2022 haar gouden regeringsjubileum (50 jaar) vierde. Koning Carl XVI Gustaf van Zweden heeft een jaar later zijn gouden feest. Hij zit sinds 15 september 1973 op de troon.

Elizabeth had overigens niet het wereldrecord in handen. Dat berust bij koning Sobhuza II van Swaziland die 82 jaar op de troon zat. Hij werd al koning toen hij vier maanden oud was. De Franse koning Lodewijk XIV kwam aan 72 jaar en vorst Johann II van Liechtenstein regeerde in de negentiende eeuw zeventig jaar. Elizabeth zat ruim zeventig jaar op de troon.