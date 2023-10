Sultan van Johor wordt nieuwe koning van Maleisië

Ibrahim, de sultan van Johor, wordt zoals verwacht de nieuwe koning van Maleisië. Hij werd vrijdag door de overige sultans van het Aziatische land gekozen als de Yang di-Pertuan Agong, de officiële benaming van de koning.

Maleisië kent een uniek systeem waarbij het koningschap om de vijf jaar rouleert. Ibrahim was volgens het roulatiesysteem onder de families als volgende aan de beurt. Hij volgt eind januari de huidige koning Abdullah, afkomstig uit de staat Pahang, op.

De 64-jarige Ibrahim wordt dan de zeventiende koning van Maleisië. De vorige vorst uit Johor was 39 jaar geleden zijn vader Iskandir.

De sultan van Johor en zijn familie genieten enige bekendheid in Nederland. In 2017 kwamen ze in het nieuws toen de Nederlander Dennis Verbaas met Aminah, de enige dochter van Ibrahim, trouwde.