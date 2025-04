Sultan van Oman door koningspaar welkom geheten op de Dam

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben dinsdagochtend sultan Haitham bin Tarik van Oman officieel welkom geheten op de Dam in Amsterdam. De sultan brengt op uitnodiging van koning Willem-Alexander een tweedaags staatsbezoek aan Nederland.

Traditiegetrouw werden beide volksliederen gespeeld en vond een inspectie van de erewacht plaats. In het Koninklijk Paleis Amsterdam worden vervolgens de Nederlandse autoriteiten voorgesteld, waarna een receptie en een privélunch volgen. Later legt de sultan een krans bij het Nationaal Monument op de Dam.

Het staatsbezoek van Oman aan Nederland staat in het teken van de economische samenwerking, met nadruk op hernieuwbare energie. Zo ontmoeten de koning en de sultan dinsdagmiddag Nederlandse bedrijven die geïnteresseerd zijn in zakendoen in Oman. ’s Avonds is er een staatsbanket, waar ook prinses Amalia bij aanwezig is.